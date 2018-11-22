Emniyet Kemeri Takmayan Genç Kız Canından Oldu

Tokat
'ın Yeşilyurt'>Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen genç kız hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat-Yeşilyurt karayolu Boztepe
mevkisinde Emre Büyükyol idaresindeki 37 SN 592 plakalı otomobilin yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçması sonucu meydana geldi. Takla atan otomobilin sürücüsü ile birlikte Sıla
Gökgöz ile Kiraz Can (24) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Kiraz Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç
sürücüsü ile yanındaki kişinin emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin arka koltuğunda oturan genç kızın ise emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi. Jandarma
ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Boztepe,Tokat Yeşilyurt
22 Kasım 2018 Perşembe 17:08