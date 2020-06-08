Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular helikopterle tespit edildi

Adana'da otoyolda helikopterle yapılan trafik denetiminde emniyet kemeri takmayanlara para cezası uygulandı.

08.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:22
Adana'da otoyolda helikopterle yapılan trafik denetiminde emniyet kemeri takmayanlara para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda denetim gerçekleştirdi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullanan ekipler, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek evrak kontrolü yaptı.
Trafikteki kural ihlalleri helikopterle tespit edildi. Şehirler arası yolcu otobüsündeki muavinle tır sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı belirlenerek kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Polis tarafından durdurulan araçlardaki muavin Ahmet Fidan S. ile tır sürücüsü Hasan Hüseyin G'ye 132'şer lira ceza uygulandı.
Cezaya itiraz etme hakkının olduğunu hatırlattığı Hasan Hüseyin G, cezaya itiraz etmeyeceğini ve herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular helikopterle tespit edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Acun Ilıcalı’nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı’nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Haberler››Güncel››Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcular helikopterle tespit edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:19: İzmir'de yüksekten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Haber 13:18: Erdek'te Oduncu yolu onarıldı - Haber 13:18: KKTC'de otobüs şoförleri sokağa döküldü - Haber 13:18: Minik Şirin'in kuzuyla aynı bohçada yolculuğu - Haber 13:15: Akdeniz'i aratmayan kanyonları ile doğa harikası Botan Çayı'nda tekne turları başladı - Haber 13:11: Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü - Haber 12:59: Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek - Haber 12:03: Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı - Magazin 11:49: Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum - Haberler 10:34: Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor - Magazin