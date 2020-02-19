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Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde takla atan araçta bulunan 3 kişilik aile emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

19.02.2020 18:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:18Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar
'ın ilçesinde takla atan araçta bulunan 3 kişilik aile emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada H.Y. idaresindeki 59 JF 879 plakalı otomobil ile E.H. yönetimindeki 59 FE 902 plakalı araç çarpıştı. Kazada H.Y. idaresindeki otomobilde bulunan biri anne, biri çocuk iki kişi emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan E.H. isimli diğer sürücüde kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde bulunan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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