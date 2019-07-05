05.07.2019 17:20
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Emniyet kemerini takarken kaza yapan sürücü kamerada

Emniyet kemerini takarken kaza yapan sürücü kamerada

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken emniyet kemerini takmaya çalışan kadın sürücünün yolun kenarındaki marketin meşrubat dolabına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken emniyet kemerini takmaya çalışan kadın sürücünün yolun kenarındaki marketin meşrubat dolabına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesinde Kaya Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. 78 DE 746 plakalı otomobiliyle eski çarşı istikametinden Kırkanköy'e seyir halinde olan sürücü Gözde Kaplan, bu sırada emniyet kemerini takmaya çalıştı. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Alaattin Şengöz'e ait marketin önünde bulunan meşrubat dolabına çarptı. O anlar marketin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Şans eseri kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:05   Aşkale'de feci kaza: 5 yaralı
18:03   Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
18:01   Sakarya'da traktör kazası: 1 ölü
18:01   Paramız yok dediler, tehlikeli süs havuzunda yüzdüler
17:49   4 ayrı suçtan 11 yıldır aranan şahıs yakalandı
17:47   Tutuşan otlar paniğe neden oldu
17:46   Sakarya Nehri kenarında mahsur kalan 2 kişiyi AFAD kurtardı