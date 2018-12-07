Emniyet kemerinin önemi yaşanmış kazaların örüntüleriyle anlatıldı

Emniyet kemerinin önemi yaşanmış kazaların örüntüleriyle anlatıldıKaza anında araçtan fırlayan sürücü ve yolcuların görüntüleri ile kemerin önemine dikkat çekildi" Antalya
'da ölümle toka'laşma" projesi
ANTALYA - Emniyet kemeri susturucusu olarak kullanılan tokalar, Antalya'da 'Ölümle Tokalaşma Projesi' kapsamıyla yasaklandı. Emniyet kemerinin nemine ilişkin İçişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanan video da Antalya Valiliği
sosyal medya hesaplarından paylaşılarak vatandaşın dikkati çekilmeye çalışılacak. 1 dakika 30 saniyelik tamamı yaşanmış kazalardan oluşan videoda emniyet kemeri kullanmadığı için araçlardın fırlayan sürücü ve yolcuların görüntüleri paylaşıldı. Bazı kazalarda sürücülerin metrelerle yükseğe fırlayarak düştüğü gözlenirken araç içi kameralarda da kaza ananıda yaşananlar gözler önüne serildi. Antalya'da 2017 yılında 87 ölümlü kazada 103 vatandaş hayatını kaybetti. Bu rakamlardan yola çıkan Antalya Valiliği emniyet kemeri kullanımını ciddi oranda azalttığı belirtilen 'emniyet kemeri susturucu tokalarının', 'Ölüme Tokalaşma' sloganıyla kullanımı yasaklandı. Antalya Gazeteciler Cemiyeti
'nde düzenlenen 'Ölümle Tokalaşma Projesi'nin protokol imza töreni Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan
, Antalya İl Gençlik ve Spor Başkanı Burhanettin Hacıcaferoğlu
, Antalya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Oto Tamircileri Odası Başkanı Mehmet Bucak
ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin katılımıyla imzalandı.Proje kapsamında toka üretip, satan esnaf ile araçların torpido gözünde, vites kutusunda da olsa dahi araç sürücüsüne trafik cezası uygulanacak.
Antalya Valiliği,Antalya
07 Aralık 2018 Cuma 23:40