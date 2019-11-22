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Emniyet kış lastikleri için uyarıda bulundu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, araçların kış lastiklerini taktırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

22.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:42Emniyet kış lastikleri için uyarıda bulundu
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, araçların kış lastiklerini taktırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Karayollarında trafik güvenliği kapsamında oluşabilecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve trafik kazalarıyla en seri şekilde mücadele edebilmek için başta hız ihlalleri olmak üzere, toplam ve sürekli taşıt kullanma süreleri, şerit kullanma, hatalı dönüşler, yakın takip ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlama gibi kural, yasaklama ve kısıtlamalara yönelik etkin, yoğun ve sürdürülebilir şekilde planlanmış trafik denetimleri önem kazanmaktadır. Özellikle kış mevsiminde oluşan aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesi azalmakta, taşıtların fren ve durma mesafesi artmakta, taşıt kullanma ve seyahat konforu bozulmakta ve buna bağlı olarak trafik güvenliği olumsuz yönde etkilenmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklarda dikkate alınarak Bilecik ilimiz genelinde başta yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücüleri olmak üzere tüm yol kullanıcılarına güvenli sürüş için doğru lastiklerin kullanılması (kış lastikleri 01 Aralık-01 Nisan arası ticari araçlar için zorunlu), uzun yola çıkmadan önce mutlaka araç bakımlarının yaptırılması, hız limitlerine trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gibi trafik güvenliğinde önem arz eden konuları içeren ekte örnekleri sunulan afiş ve broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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