Emniyet koordinasyon toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bu yıl trafik kazalarından kaynaklı ölümlerde geçen yıla göre en az yüzde 30 düşüşü hedeflediklerini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aktaş başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya genel müdür yardımcıları ve daire başkanları bizzat, teftiş kurulu bölge başkanları, polis moral eğitim merkezi müdürleri ve il emniyet müdürleri video konferans yöntemiyle katıldı.

Aktaş, yaptığı konuşmada, "Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle yeni bir kadromuz oluştu. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına üç yeni atama ile birlikte 49 il müdürlüğümüzde değişiklik oldu. Ayrıca polis başmüfettişliğine atamalar oldu. Bu toplantı vesileyle kararnamenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını niyaz ediyor, başarılar diliyorum. Gece gündüz demeden aziz milletimiz için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir sivil çıkış"

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için yaklaşık bir aydır ailelerin oturma eylemi yaptığını hatırlatan Aktaş, ciddi bir sivil çıkış olarak değerlendirdiği bu eylemin sivil toplum örgütlerince desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Genel Müdür Aktaş, eğitim öğretim döneminin açılması nedeniyle terör örgütlerinin özellikle üniversite öğrencilerine ulaşma gayreti içinde olduklarına işaret ederek bunun önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Trafik kazalarındaki ölüm oranlarında, 2018'e göre, 9 ayda yüzde 30,6 azalma olduğunu belirten Aktaş, "Hedefimiz bu yılı en az yüzde 30 düşüşle kapatmak. Dün 13.00 ila 15.00 saatlerinde Ankara'da Bakanımızın katılımıyla Türkiye genelinde 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliğini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ülke genelinde 44 bin yaya geçidi var ancak 22 bin tanesinde 'Önce Yaya' görseli bulunuyor. İl ve ilçelerimiz bu görselleri tamamlamak için gayret göstersin." diye konuştu.

Aktaş, araç içerisinde sigara yasağı uygulamalarına tüm personelin hassasiyet göstermesini istedi.

Suriye tarafından özellikle Afganistan uyrukluların Türkiye'ye geldiğine dikkati çeken Aktaş, yakalananlara yapılacak işlemlerin yanı sıra organizatörlere yapılacak operasyonların önemli olduğuna işaret etti.

Kadın Destek Uygulamasının (KADES) vatandaşlar tarafından kullanım oranını artırmak için çalışmalar yapılacağını belirten Aktaş, 15 ilde uygulanan elektronik kelepçe uygulamasının kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusundaki önemini vurguladı.

Kaynak: AA