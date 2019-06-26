26.06.2019 18:53
Haberler » Güncel » Haber

Emniyet mensuplarının aileleri piknikte bir araya geldi

Emniyet mensuplarının aileleri piknikte bir araya geldi

Ankara'da görevli özel gereksinimli aile bireylerine sahip Emniyet personeli, Gölbaşı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi.

Ankara 'da görevli özel gereksinimli aile bireylerine sahip Emniyet personeli, Gölbaşı'nda düzenlenen piknikte bir araya geldi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet personelinin ve ailelerinin moral ve motivasyonunun artırılması amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca piknik düzenlendi.
Programa, emniyet personeli ve ailelerinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya 'nın eşi ve Polis Eşleri Derneği Başkanı Fatma Uzunkaya ile PED üyeleri katıldı.
Piknikte çocuklar için kurulan oyun alanında yüz boyama, balon katlama, yarışmalar ve illüzyon gösterileri yapıldı.
Etkinlikte ayrıca Köpek Eğitim Merkezi ve Atlı Polis Grup Amirliği'nin gösterileri de yer aldı.
Kaynak: AA
Polis , Ankara , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:53 Alanya'da uyuşturucu operasyonu
19:52 Balıkesir'de trenin çarptığı kişi öldü
19:51 Diyarbakır, LGS'de 12 birinci çıkardı
19:51 Türkiye'den uluslararası topluma "Kaşıkçı" çağrısı
19:50 Tokatlı şehit aileleri Samsun'u gezdi
19:50 Fethiye'de balıkçıların ağına 400'er kiloluk 2 köpek balığı takıldı
19:49 GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı