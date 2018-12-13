Emniyet müdür yardımcısının kalbe bitişik tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi

13 Aralık 2018 Perşembe 16:10



13 Aralık 2018 Perşembe 16:10

Emniyet müdür yardımcısının kalbe bitişik tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlendiMesai arkadaşları ulaşamayınca araştırma başlatıldıAraç içinde bir boş kovan ve beylik tabancası bulundu200 yılında kızını, 2014 yılında eşini kaybetmişANTALYA - Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın aracında ölü bulunduğu noktaya sabaha karşı 05.30 sıralarında geldiği ve sabah kendini arayan mesai arkadaşlarının telefonla ulaşamaması üzerine yapılan araştırmayla intihar ettiğinin anlaşıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Antalya Valililiğinden yapılan açıklamada "2000 yılında kızını, 2014 yılında da kanser hastalığından eşini kaybeden ve diğer iki kızıyla birlikte ikamet etmekte olan Karaaslan'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılmış ve yapılan otopsi işlemlerinde kalbe bitişik atış olduğu, şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı anlaşılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili detaylı tahkikatını sürdürmektedir" denildi. Kepez ilçesi Varyant seyir terasında, bugün saat 10.00 sıralarında, otomobilde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, araçtaki kişinin Emniyet Müdür Yardımcı Ali Karaaslan olduğunu belirledi. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karaaslan'ın kalbe bitişik atışla hayatını kaybettiği belirlendi. 2000 yılında kızını, 2014 yılında ise kanser hastalığı sebebiyle eşini kaybeden, diğer 2 kızıyla yaşayan Ali Karaaslan'ın ölümüyle ilgili olay yerinde yapılan ilk incelemede araç içerisinde, ön koltukta kendisine ait beylik tabancası ve ön koltuk altında ise bir adet boş kovan bulundu.Mesai arkadaşları olay yerin akın ettiOlayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da seyir terasına gelip olay hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından Karaaslan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi."İntihar olduğunu düşünüyoruz"Olay sonrası bölgeye gelen Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre olayı intihar olarak değerlendirdiklerini söyledi. Detaylı bir soruşturma başlatıldığını kaydeden İnal, "Bir Cumhuriyet Başsavcı vekilimiz, iki Cumhuriyet Savcımız tarafından soruşturma titizlikle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre olayın intihar olduğunu düşünüyoruz ama yapılacak otopsi, olay yerinde ele geçirilen materyallerden üzerinde detaylı bir inceleme ilgili savcılarımız ve emniyet ve adli tıp kurumumuz tarafından yapılacaktır. Gece saatlerinde olduğunu düşünüyoruz. Sabah saatlerinde emniyet müdürlüğümüze ihbar gelmiş. Başımız sağ olsun cümleten" dedi.Valilik açıklamasıEmniyet müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın ölümüyle ilgili olarak Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karaaslan'ın aracının sabaha karşı saat 05.30 sıralarında seyir terasına geldiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün sabah saatlerinde, Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, mesai arkadaşlarının kendisine telefonla ulaşamaması üzerine yapılan araştırmalar neticesinde, saat 10.00 sıralarında ilimiz Kepez ilçesi Akdeniz Bulvarı Kepez Seyir Terası mevkiinde bir aracın şoför koltuğunda cansız olarak bulunmuştur. Söz konusu olan otonun bugün saat 05.30 itibari ile bulunduğu yere geldiği ve bu saatten itibaren olay yerinde bulunduğu anlaşılmıştır. Araç içerisinde, ön koltukta Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın kendisine ait beylik tabancası ve ön koltuk altında ise bir adet boş kovan bulunmuştur. 2000 yılında kızını, 2014 yılında da kanser hastalığından eşini kaybeden ve diğer iki kızıyla birlikte ikamet etmekte olan merhum Ali Karaaslan'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırılmış ve yapılan otopsi işlemlerinde kalbe bitişik atış olduğu, şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı anlaşılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyla ilgili detaylı tahkikatını sürdürmektedir."