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Emniyet Müdürlüğü bayram tedbirlerini aldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramının huzur ve güvenlik içinde tamamlanması için tedbirlerini aldı.

06.08.2019 16:06 Emniyet Müdürlüğü bayram tedbirlerini aldı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramının huzur ve güvenlik içinde tamamlanması için tedbirlerini aldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 3 yılda kaza istatistiklerine bakıldığında ölümlü kazaların daha çok şehirlerarası yollarda ve özellikle Mut devlet yol ayrımı, Silifke-D400, Çeşmeli-Silifke ve Pozantı-Tarsus istikametinde meydana geldiği görüldü. Bayram boyunca da il genelinin yanı sıra özellikle belirlenen bölgelerde denetimlerin daha da yoğunlaşacağının belirtildiği açıklamada, hız, emniyet kemeri, cep telefonu, şerit izleme, alkol denetimleri konusunda denetimler yapılacak. Ayrıca ticari araçlar üzerinde yapılacak denetimlerde sürücüler dinlenme sürülerine dikkat etmesi konusunda özellikle uyarılacak.

Öte yandan tarım işçisi taşıyan araçlar ile tarım araçlarına bayram süresince 24.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecek. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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