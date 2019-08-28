Haberler» Yerel» Haber

Emniyet Müdürlüğü binasının önünde kamyonun patlayan lastiği paniğe neden oldu

- Emniyet Müdürlüğü binasının önünde kamyonun patlayan lastiği paniğe neden olduERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü önünde kamyonun lastiğinin patlaması kısa süreli paniğe neden oldu.

28.08.2019 20:28
- Emniyet Müdürlüğü binasının önünde kamyonun patlayan lastiği paniğe neden oldu
ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü önünde kamyonun lastiğinin patlaması kısa süreli paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, bugün 16.30 sıralarında Erzurum Cumhuriyet Caddesi üzerinden harfiyat taşıyan kamyonun lastiği Emniyet Müdürlüğü ve Polis evi binasının önünde büyük bir gürültü ile patladı. Çevredekilerin kısa süreli panik yaşadığı olayda patlama sesinin lastikten geldiğinin fark edilmesi üzerine herkes rahat bir nefes aldı.
Emniyet Müdürlüğü binasının önünde kamyonun patlayan lastiği paniğe neden oldu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
21:27   İşi gücü bırakıp çocuklarıyla birlikte parkta kitap okudular
21:25   Devrilen servis otobüsü alev aldı, yaralılar var
20:54   Üniversite girişinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
20:28   Emniyet Müdürlüğü binasının önünde kamyonun patlayan lastiği paniğe neden oldu
19:22   - Erciş'te 'Büyük Zafer Günü' konulu fotoğraf sergisi
19:17   Adana'da çiftliğin saman deposunda yangın
19:07   Bariyerlere sıkışan ineği itfaiye kurtardı