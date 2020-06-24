Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir işyerine operasyon düzenledi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu
24.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:06
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında; il merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda işyerinde yapılan aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 9.19 mm çapında fişek, 36.65 gram bonzai, 23 adet Neurontin 600 Mg hap, 1 adet hassas terazi, 10 bin 400 adet doldurulmuş Makaron, 19 bin 600 adet boş Makaron, 42,5 kilogram açık nargile tütünü, 8 bin kilogram kıyılmış tütün, 60 adet cinsel içerikli hap, 15 kutu cinsel içerikli macun, 4 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti ve 6 adet elektronik sigara bataryası ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs emniyet güçlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Haber

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