Haberler » Güncel » Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Haber

Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlerken görülen, polisin havaya uyarı ateşi açmasyla kaçan şüpheli, kenti ayağa kaldırdı.

15.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 08:22Emniyet Müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli, güvenlik güçlerini alarma geçirdi

MALATYA'nın ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlerken görülen, polisin havaya uyarı ateşi açmasyla kaçan şüpheli, kenti ayağa kaldırdı. Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Doğuş Mahallesi'nde gece saatlerinde Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü gözetlediği belirtilen kişi, nöbetçi polisler tarafından fark edildi. Polislerin kendisini gördüğünü fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Şüpheli kişi 'dur' ihtarına uymayınca, polis havaya uyarı ateş açtı. Ancak şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

Olayın ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Gülher Sinem Büyüknalçacı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek incelemelerde bulundu.

Alarm durumuna geçen polis ve jandarma, ilçeye giriş yolları üzerinde kontrol noktası oluşturarak geçen tüm araçları ve içindeki kişileri kontrol etti. Özel Hareket polisleri ve Jandarma Özel Harekat timleri ise İlçe Emniyet Müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaldırılan gece görüşlü droneler ile tüm ilçe havadan tarandı.

Şüphelinin yakalanması için ilçede geniş çaplı operasyon sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü, Yazıhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:17 Doğaya 1001 ekmek bıraktı - Haber
09:17 Kadın cinayeti sanığına müebbete mahkeme başkanından karşı oy - Haber
09:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP kadın milletvekillerine cevap - Haber
09:14 Golden City Awards ödülleri sahiplerini buldu - Haber
09:12 (ÖZEL) 2 bin metreden görüntüsü çekilen Allahuekber Dağları, kendine hayran bıraktı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Haber
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Haber
15.12.2019 09:28:44