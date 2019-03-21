Emniyet Müdürlüğünde Güven Masası Kuruldu

İslahiye Emniyet Müdürlüğünde vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla Güven Masası oluşturuldu.
Ülke genelinde başlatılan uygulamayla, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında müracaat ettikleri ilk yer ve temas noktası konumunda olduğu belirtilen Güven Masası'nın kurulmasıyla, vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarının etkin ve hızlı bir şekilde alınıp, iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılabilmesi hedefleniyor. Polis
ile halk ilişkilerinin üst seviyelere taşınması, daha iyi iletişim kurulması ve vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebilmesi amaçlanıyor.
Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü girişinde konuşlandırılan Güven Masası'nın yanında yapılan Şehitler Köşesi de vatandaşların ilgisini çekiyor.
Güncel
Kaynak: AA