Emniyet Müdürlüğünde koronavirüs tedbileri
Emniyet girişinden kontrol noktası Polislerin vatandaşları dezenfekte ile karşılaması Vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi Emniyet Müdürlüğünde koronavirüs tedbileri KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir alan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, binaya giren...
25.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:11
Emniyet girişinden kontrol noktasıPolislerin vatandaşları dezenfekte ile karşılamasıVatandaşların ateşlerinin ölçülmesi Emniyet Müdürlüğünde koronavirüs tedbileri KAHRAMANMARAŞ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir alan Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, binaya giren herkesi dezenfekte ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğünün Batı Çevre Yolu üzerindeki yeni hizmet binasında bahçe girişi ve şube girişlerinde görevli personeller tarafından dışarıdan giriş yapan herkes dezenfekte ediliyor ve ateşi ölçülüyor.
Yüksek ateş tespit edilen personel ve vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Uygulamanın Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet müdürlükleriyle, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde de yapıldığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün Batı Çevre Yolu üzerindeki yeni hizmet binasında bahçe girişi ve şube girişlerinde görevli personeller tarafından dışarıdan giriş yapan herkes dezenfekte ediliyor ve ateşi ölçülüyor.
Yüksek ateş tespit edilen personel ve vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
Uygulamanın Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Emniyet müdürlükleriyle, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğünde de yapıldığı öğrenildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel