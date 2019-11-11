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Emniyet müdürlüğünden fidan dikimi

Fidan dikme kampanyasına Malatya Emniyet Müdürlüğü de katıldı.

11.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:36Emniyet müdürlüğünden fidan dikimi
Fidan dikme kampanyasına Emniyet Müdürlüğü de katıldı.

Malatya merkez ilçe Bulgurlu Mahallesindeki Özel Hareket atış alanında bin 500 fidan dikimi gerçekleşti, Fidan dikim töreninde konuşan Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, '11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes' programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı saat 11.11'de başlayan fidan dikim etkinliğin kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde orman bakanlığımızın koordinasyonlarıyla Türkiye genelinde 11 milyon son duyumlarımıza göre 14 milyon civarında fidan dikilecek" ifadelerini kullandı. Dağdeviren, "Fidan demek insan demek ağaç demek nefes demek. Dünyanın akciğerleri demek. Biz sadece bu kampanyanın Malatya'da bir parçasıyız. Duyduğumuz onur aynı zamanda dünya sunacağımızdan temiz havanın bir göstergesidir. Türkiye genelinde başlatılan bu kampanyanın bir parçası olmaktan bir yere bir tuğla koyabilmekten onur duyuyoruz" dedi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Ercan Dağdeviren, Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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