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Lüks oto galerilerine operasyon! Milyonluk araçlar, emniyetin bahçesine getirildi

Etiler, Florya, Fulya ve Şişli'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi. Milyon liralık değerindeki 20 lüks araç, emniyetin bahçesinde basına gösterildi.

11.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:12

emniyeti, lüks oto galerilerine yönelik büyük çapta operasyon düzenledi. Operasyonda tedbir konulan milyon liralık araçlar emniyetin bahçesinde gazetecilere gösterildi.

EMNİYETİN BAHÇESİ GALERİYE DÖNDÜ

Etiler, Florya, Fulya ve 'de bulunan lüks oto galerilerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan 22 kişi, gümrük kaçakçılığı ile suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında 20 lüks otomobile tedbir konuldu. Milyonluk araçları sahte şasi numarasıyla vergisiz yerlileştiren şebekenin Laleli'deki bir notere rüşvet verdiği iddia ediliyor. El konulan lüks araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde basına gösterildi.

İşte lüks araçlar böyle görüntülendi;

Lüks oto galerilerine operasyon! Milyonluk araçlar, emniyetin bahçesine getirildi

İstanbul, Şişli, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


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