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Emniyet Müdürü Aktaş Gazeteciler Gününü kutladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle basın mensuplarını kutlayıp, yaş pasta kesti.

10.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:20Emniyet Müdürü Aktaş Gazeteciler Gününü kutladı
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle basın mensuplarını kutlayıp, yaş pasta kesti.

Aktaş, gazetecilerin de polisler gibi zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını, şafak vakti sokaklarda bir polisin bir de gazetecilerin olduğunu belirterek, "Bu zor görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Gününüz kutlu olsun" dedi.

Aktaş daha sonra basın mensuplarına yaş pasta kesip ikram etti. - ADANA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Zafer Aktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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