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Emniyet Müdürü Aktaş şehit çocuklarını geziye gönderdi

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarıyıl tatili nedeniyle şehit çocuklarını geziye gönderdi.

24.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:08Emniyet Müdürü Aktaş şehit çocuklarını geziye gönderdi
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarıyıl tatili nedeniyle şehit çocuklarını geziye gönderdi.

Şehit çocuklarının velisi olarak karnelerini alan İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit çocuklarını yarıyıl tatili nedeniyle geziye gönderdi. Emniyet bahçesinden çocukları uğurlayan Aktaş, onlarla tek tek ilgilendi.

Mersin'in Tarsus ilçesine giden çocuklar ilçedeki hayvanat bahçesi ile tarihi ve turistik yerleri gezdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce organize edilen geziye Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş da katıldı. Şehit çocukları ve aileleri güzel bir gün geçirirken, çocuklar her zaman yanlarında olan emniyet müdürüne teşekkür etti. - ADANA

Zafer Aktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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