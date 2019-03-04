Emniyet Müdürü Aktaş'tan Seçim Kurullarına Ziyaret

Giresun
Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın, il ve ilçe seçim kurullarını ziyaret ettiği bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Aktaş'ın, İl Seçim Kurulu Başkan Vekili Göksel Sert ve Merkez
İlçe Seçim Kurulu Başkanı Erdi Özmen'i ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Aktaş'ın ziyaretlerde seçim kurulu başkanlarıyla seçim sürecinde alınacak tedbirlerin yanı sıra YSK kararlarının uygulanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.
Merkez, Giresun, Güncel
Kaynak: AA