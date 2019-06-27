Emniyet Müdürü Alper 5 ayı değerlendirdi

Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, 2019 yılının ilk 5 aylık döneminde meydana gelen olaylarla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Adıyaman'ın huzuru halkımızın güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz devam ediyor" dedi.



Emniyet Müdürü Metin Alper, 2019 yılının ilk 5 ayında il genelinde meydana gelen olayları değerlendirerek, suç ve suçlular ile mücadelenin etkin şekilde devam ettiğini dile getirdi.



Gazetecilere açıklamada bulunan Metin Alper şunları söyledi:



"Adıyaman il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 2019 yılının 5 ayında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak suçundan toplam 119 olay meydana geldi ve 207 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise 25 olay meydana geldi ve işlem yapılan şahıslardan 25 tanesi tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Toplamda 11 kilo 272 gram esrar maddesi, 184,5 gram eroin maddesi, 1 kilo 193 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 566 adet ecstasy hap, 109,88 gram metamfetamin maddesi ve 657 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir.



Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarımızda 2019 yılı ilk 5 aylık dönemde il genelinde yürütülen çalışmalar neticesinde 148 olayda 306 şüpheli şahsa işlem yapıldı ve 51 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Toplamda, 650 paket kaçak sigara, 331 kg nargile tütünü, 9.135.200 dal boş makaron, 120 adet kaçak cep telefonu ve 3.196 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.



Mali suç türünde ekonomik suç olan tefecilik suçunda toplam 14 operasyon gerçekleştirildi ve bu olaylarda 29 şüpheli şahsa işlem yapılmış olup, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.



Yolsuzluk operasyonları içerisinde yer alan 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan toplam 9 operasyon gerçekleştirilmiş, bu olaylarda 52 şüpheli şahsa işlem yapılmış olup, 19 şüpheli tutuklanmıştır.



İlimizin tarihini korumaya yönelik yapmış olduğumuz 1 operasyonda 13 adet tarihi eser ele geçirildi ve ele geçirilen eserler Müzemize teslim edildi.



Parada sahtecilik suçundan yapılan 20 operasyonda 22 şahsa yasal işlem yapıldı ve 5 şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Piyasaya sürülmek istenen 118 adet sahte banknot ele geçirildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda ise FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiğimiz 30 operasyonda 37 şahıs gözaltına alınmıştır. Göz altına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmış, 17 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.



Genel olarak terör örgütlerine yönelik ilimizde 59 operasyon gerçekleştirilmiş ve 50 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.



Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda, 3.021 şahsa işlem yapılmış, bunlardan 193 şahıs gözaltına alınmış ve 34'ü tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir, 36 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.



Bu olaylarda, 10 adet ruhsatlı tabanca, 25 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatlı tüfek, 20 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet ruhsatlı kurusıkı, 16 adet ruhsatsız kurusıkı, 42 adet kesici/delici alet, 347 adet fişek ve mermi ele geçirilmiştir.



Asayiş olayları sayısı Türkiye ortalamasının altındadır. Olay sayılarının azalış sebepleri ise suça karşı toplumsal bilincin sürekli ekiplerimiz tarafından arttırılmaya çalışılması, güvenlik kameralarının sayısının artması, hazırlanan broşürlerle halkımızın bilinçlendirilmesi, ekip sayılarının arttırılması ve devriye görevlerinin sıklaştırılmasıdır.



Yaralanmalı kaza sayısı geçen yılın ilk 5 ayına oranla yüzde 6 azaldı ve yaralanan vatandaş sayımız yüzde 4 azaldı. Bölge trafik sorumluluk alanımızda bu yıl ölümlü kaza yaşanmadı ve ekiplerimiz çalışmalarına, vatandaşlarımızı uyarıp, bilgilendirmeye tüm azmiyle devam ediyor.



Trafikte kontrol edilen araç sayısı yüzde 6 oranında arttı. Bizim için vatandaşlarımız çok önemli istenmeyen kazaların yaşanmaması, can ve mal kaybı olmaması için çalışmalarımız devam ediyor." - ADIYAMAN

Kaynak: İHA