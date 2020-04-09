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Emniyet Müdürü Alper'den, 10 Nisan Polis Günü mesajı

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:22
Emniyet Müdürü Alper'den, 10 Nisan Polis Günü mesajı
Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Alper, mesajında, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladığını belirtti.
Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana sürekli kendini geliştirerek sahip olduğu araç gereç, fiziki imkanlar ve eğitimli personel ile millete hizmet etmeye devam ettiğini aktaran Alper, şunları kaydetti:
"Hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden, anayasaya ve yasalara sadakatle bağlı olarak görev yapan, 175 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle üstlendiği görevlerde büyük başarılara imza atan, devletin bekası, milletimizin huzuru, güvenliği, toplumun birlik ve beraberliğinin muhafazası için, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet eden teşkilat mensuplarımızın 10 Nisan Polis Gününü kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle görevleri başında şehit olan kahraman güvenlik güçlerimize, kamu görevlilerimize ve vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emekli emniyet mensuplarımıza, görevi başındaki arkadaşlarımıza ve çok kıymetli ailelerine ve çocuklarına sağlık, huzur, başarı ve mutluluklar temennisiyle hep birlikte nice günlere, haftalara kavuşmayı diliyor, teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Polis, Güncel
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