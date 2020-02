Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanması soruşturmanın, 10 Ekim 2019'da emniyete gelen bir ihbarla derinleştirildiğini bildirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 11 Aralık 2018 günü Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edildiği, şüpheli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu hatırlatıldı.Yürütülen kovuşturma sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 10 Ekim 2019'da gelen bir ihbarda, "Sanığın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu, Yıldız Teknik Üniversitesinde Araştırma görevlisi olan E. E, isimli kişinin ise katilin imamı olduğuna" dair bilgi verilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.Yeni bilgi ve bulgular çerçevesinde katilin FETÖ/PDY terör örgütü bünyesinde olması şüphesi ile ayrı bir soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Daire Başkanlığının müştereken çalışma yürüttüğü aktarıldı.Açıklamada, bu çalışmalarla şüphelinin lise döneminden eylem gününe kadarki tüm yaşantısı mercek altına alınarak görüştüğü kişiler, sosyal hayatı, iş hayatı, aile hayatının araştırıldığı vurgulanarak, Sarıcaoğlu'nun yaptığı tüm telefon görüşmeleri incelenip yapılan alan çalışmaları ile elde edilen dijital iz ve delillerin de birbirleriyle karşılaştırıldığına dikkat çekildi.Bu çerçevede 13 Şubat'ta İstanbul merkezli 7 il ve 32 adreste yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 20'sinin yakalandığı belirtilen açıklamada, 5 şüphelinin halen cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğunun belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, gözaltı süresinde alınan ifadeler ve tespit edilen yeni bulgular üzerine 19 Şubat'ta 6 ilde eş zamanlı ikinci bir operasyon yapıldığı anlatılarak, hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 6'sının yakalandığı, diğer 2'sinin ise tutuklu olduğunun tespit edildiği belirtildi.FETÖ bağlantısı ortaya çıkarıldıSoruşturma kapsamında İsmail Hakkı Sarıcaoğlu lise son sınıfta iken Trabzon'da bulunan FETÖ/PDY terör örgütüne ait dershaneye gittiği ifade edilen açıklamada, Sarıcaoğlu'nun mezun olmasının ardından Samsun'da doktor olan ve FETÖ/PDY üyeliğinden işlem görmüş ağabeyi aracılığı ile Samsun'da örgüte ait dershaneye gittiği, örgüt yurdunda kaldığı anlatıldı.Açıklamada, bilgisayarında inceleme yapılan şüphelinin o döneme ait örgüt dershaneleri notlarına ulaşılarak dosya kapsamında ayrıca delil olarak değerlendirildiği kaydedildi.Erzurum Üniversitesinde okuduğu dönemde FETÖ/PDY'ye ait yurt ve evlerde kalan şüphelinin, kapatılan Zaman gazetesi, Sızıntı dergisi gibi terör örgütüne ait yayınlarla ilgili abone çalışmaları yaptığı, sohbet toplantılarına katıldığı ve bu toplantılara davette bulunduğu yine beyan ve delillerden belirlendiği anlatıldı.Açıklamada, şüphelinin terör örgütünün mahrem imamlarıyla irtibat ve görüşmelerinin tespit edildiği kaydedilerek, Ardahan'da zorladığı eşinin de mahrem abla yapılanması içerisindeki toplantılara katıldığı aktarıldı.Açıklamada, Rize'ye 2012 yılında tayin olan şüphelinin Rize il imamına devredildiği belirtildi.Gözaltına alınan ve İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun içinde bulunduğu FETÖ/PDY grubunun bu dönemde yapmış oldukları örgütsel sohbet ve toplantıları yine yapılan telefon trafiği araştırması ve baz çalışmalarıyla delillendirildiği belirtilen açıklamada, şüpheli İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi S.S'nin telefonunda yapılan tespitlerde bir dönem FETÖ/PDY tarafından kullanılan "Kakao Talk" isimli programı kullandığı kaydedildi.Grup sorumlusunun evinden çıkan not kağıdıSarıcaoğlu'nun FETÖ/PDY yapılanması içerisinde grup sorumlusu M.Ö'nün yapılan ev aramasında bir not kağıdı bulunduğu anlatılan açıklamada, bu not kağıdında şüphelinin kendi kendine bir ifade formatı hazırlayarak içeriğinde hali hazırda gözaltında bulunan grup elemanları ile nerede, ne zaman birlikte olduklarını anlattığı, kimle ne zaman iftar, piknik, akşam yemeği toplantılarını kaleme aldığı vurulandı.Açıklamada, M.Ö'nün bu konudan dolayı gözaltına alınacağını öngörerek muhtemel baz tespitleri ile ilgili uyduracağı hikaye için bunu kaleme aldığı vurgulandı.Şüpheli Sarıcaoğlu'nun soruşturma kapsamında gözaltına alınan ağabeyi M.S'nin de kardeşinin FETÖ bağlantısını itiraf ettiği belirtilen açıklamada, şüphelinin tutuklu bulunduğu cezaevinde görüştüğü O.Ü'nün de benzer ifadeler kullandığı kaydedildi.