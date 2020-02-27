Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklananların sayısı 14'e çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelilerden birinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılık, diğer 3 şüpheliyi "(FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Sevk yazısında, sivil şüpheli H.Y'nin aynı soruşturmada tutuklanan G.E. ile örgütsel bağının bulunduğu belirtilerek, bu s¸u¨pheliler arasındaki irtibatın o¨rgu¨tu¨n devam eden faaliyetini finanse etmek maksadıyla oldugˆunun anlaşıldığı vurgulandı.

Şu¨pheli S.K'nin emekli polis memuru olduğu, Rize'nin Derepazarı ilc¸esinde go¨rev yaptıgˆı do¨nemde s¸u¨pheli I·smail Hakkı Sarıcaogˆlu (Verdi'yi şehit eden zanlı) ile sohbet gruplarıyla irtibatlı oldugˆu anlatılan yazıda, şüphelinin, Sarıcaogˆlu ile cinayet tarihine (2018) kadar su¨rekli irtibatlı oldugˆu kaydedildi.

Diğer şüpheli polis memuru E.D'nin de I·smail Hakkı Sarıcaogˆlu'nun da go¨rev yaptıgˆı Derepazarı ilc¸esinde bir do¨nem o¨rgu¨t adına "sorumlu mahrem imam/abi" oldugˆu belirtilen sevk yazısında, şüphelinin ifadesine yer verildi. Sevk yazısında şüphelinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ancak bunun kabul edilmediği şu şekilde anlatıldı:

"Şu¨pheliye, o¨rgu¨tle bagˆlantısının Rize'de bas¸ladıgˆı beyanının samimi olmadıgˆı ifade edildigˆinde, bu defa polis okulu do¨neminde o¨rgu¨tle bagˆlantılı oldugˆunu söyledi. Şüpheli, I·smail Hakkı Sarıcaogˆlu'nun I·stanbul'daki imamı ile irtibatlı oldugˆunu anlattı. Kendisinin cinayetle ilis¸kilendirilebilecegˆi degˆerlendirilmesiyle buradaki faaliyetlerine ilis¸kin samimi olmayan kac¸amaklı ve eksik bic¸imde beyanda bulundugˆu go¨ru¨ldu¨. Bu yo¨nde bir kısım tes¸his is¸lemlerine katılmıs¸ olsa da ifadesi bir bu¨tu¨n olarak degˆerlendirildigˆinde aktif polis memuru olarak go¨rev yapmasına ragˆmen devam ettigˆi degˆerlendirilen o¨rgu¨tsel faaliyetlerini gizlemek maksadıyla kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yo¨nelik soyut ve kac¸amaklı beyanlarda bulundugˆu anlas¸ılmıs¸ olup, bu nedenle de TCK'da yer alan etkin pişmanlık maddeleri kapsamından yararlanamayacagˆı anlas¸ılmıs¸tır."

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de ifadeleri alınan 3 şüphelinin, "(FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Son kararla birlikte soruşturma kapsamında, aralarında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit eden katil zanlısı I·smail Hakkı Sarıcaogˆlu'nun da bulunduğu 14 şüpheli tutuklanmış oldu.

Kaynak: AA