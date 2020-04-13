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Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 14 şüphelinin dosyasını yetkisizlik kararı vererek bulundukları...

13.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:28
Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 14 şüphelinin dosyasını yetkisizlik kararı vererek bulundukları illere gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan aralarında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden katil zanlısı I·smail Hakkı Sarıcaogˆlu, doktor olan ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu ve polis memurlarının da bulunduğu 10'u tutuklu 14 şüphelinin dosyasında 3 ayrı "yetkisizlik" kararı verdi.

Sarıcaoğlu ve irtibatlı olduğu 7'si tutuklu 10 şüpheli hakkında FETÖ üyeliği suçundan hazırlanan soruşturma dosyası, Rize Cumhuriyet Başsavcılığındaki ana dosya ile birleştirilmesi amacıyla yetkisizlik kararı verilerek bu ile gönderildi.

Ayrıca, Sarıcaoğlu ile irtibatlı olan aralarında ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu tutuklu 3 şüpheli hakkında FETÖ üyeliğinden yapılan soruşturmanın dosyasının Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına, yine Sarıcaoğlu ile irtibatlı 1 şüpheli hakkındaki dosyanın ise Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Soruşturma kapsamında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yetkisizlik kararındaki şüphelilerin, cinayetle bu aşamada irtibatının da tespit edilemediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Altuğ Verdi, Güncel
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