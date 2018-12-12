Şehit Emniyet Müdürü İçin Düzenlenen Törende, Vali'nin Anlattığı Detay Herkesi Duygulandırdı

Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törene şehit polisin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeper katıldı.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin naaşı karayolu ile Trabzon'a oradan da hava yoluyla Mersin'e götürülecek. Şehit Emniyet Müdürü Verdi, Mersin Muğdat Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Mersin Akbelen Şehitliğinde defnedilecek.

"KALLEŞLİĞİN, HAİNLİĞİN NEREDEN GELECEĞİNİ BİLEMİYORUZ"

Rize Valisi Kemal Çeber törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: "Tüm Türkiye Altuğ müdürümüzü daha yakından tanıdı herkes ne kadar başarılı olduğunu gördü. Hepiniz ekranlarda izlediğinizde yüzündeki gülümsemenin ve iyi insan olmanın ne kadar gerçek olduğunu gördünüz.

Bu memleket çok önemli bir emniyet müdürünü kaybetti. O yıllarca her türlü belayla, kötülükle mücadele etti ama kalleşliğin, hainliğin nereden geleceğini bilemiyorsunuz. En yakınınız, insanlık gösterdiğiniz insan geliyor sizi şehit ediyor.

DUYGULANDIRAN DETAY

Şehidimizin kızı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, 'Babam bize hep 'ben bir gün şehit olabilirim' sizden şehit evladı gibi davranmanızı bekliyorum' dediğini söyledi. Bu ülke için yaptıklarından dolayı devletin valisi olarak kendisine minnetlerimi sunuyorum."

"MESLEKTAŞ GÖRÜNÜMLÜ BİR KATİL"

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, şehit olan Verdi hakkında şöyle konuştu: "Bugün burada, dün öğle saatlerinde meslektaş görünümlü bir katilin silahından çıkan hain kurşunlarla şehadet şerbetini içen kahraman bir vatan evladına, yüreği vatan aşkıyla dolu güleryüzlü, mütevazı, halkla kaynaşmış Rize'nin genç emniyet müdürü Altuğ Verdi kardeşimizi ebedi aleme uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz.

Bizim inanacımıza göre şehitler, cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibidirler. Her müslüman Türk evladı hayatı boyunca hep şehit olmayı arzu eder, bunun için de mücadele eder. Bizim inacımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar."