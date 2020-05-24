Emniyet Müdürü Artunay kontrol noktalarını denetledi

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis kontrol noktalarını denetledi.

Emniyet Müdürü Artunay kontrol noktalarını denetledi
24.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:22
İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis kontrol noktalarını denetledi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, polis kontrol noktalarını denetledi. Burada görevli polis memurlarının Ramazan Bayramı'nı da tebrik eden Emniyet Müdürü Artunay kontroller hakkında da bilgiler aldı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personellerini ziyaret eden Emniyet Müdürü Mehmet Artunay burada görevli jandarma personellerinin Ramazan Bayramlarını kutladı.

Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'a Emniyet Müdür Yardımcıları Faruk Yaman ve Erdem Eylenen'de eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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