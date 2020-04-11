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Emniyet Müdürü Artunay, kontrol noktasını denetledi

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, korona virüs ile mücadele kapsamında yol kontrol noktasında görev alan polis memurlarını ziyaret etti.

11.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:18
Emniyet Müdürü Artunay, kontrol noktasını denetledi
Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, korona virüs ile mücadele kapsamında yol kontrol noktasında görev alan polis memurlarını ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, korona virüs ile mücadele kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde yol kontrol ve denetleme noktasını ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde inceledi. Emniyet Müdürü Artunay burada görevli polis memurlarına ateşini de ölçtürerek kontrol edilen araç sürücüleri ile de bir süre sohbet ederek korona virüs tedbirlerinin öneminin sürücülere anlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
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