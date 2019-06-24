24.06.2019 12:15
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Emniyet Müdürü Aşkın, uyuşturucuyla mücadeleyi anlatacak

Emniyet Müdürü Aşkın, uyuşturucuyla mücadeleyi anlatacak

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, düzenlenecek programda İzmir'de uyuşturucu ile nasıl mücadele edildiğini anlatacak.

26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın , düzenlenecek programda İzmir'de uyuşturucu ile nasıl mücadele edildiğini anlatacak.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Medical Park İzmir Hastanesi Ata Salonu'nda gerçekleşecek konferansta, uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli bilgiler aktaracak. 26 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak program, herkese açık olarak gerçekleştirilecek.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer de, konferans hakkında bilgi verdi. Hozer, " Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporlarına göre; Dünya genelinde 250 milyona ulaşan uyuşturucu kullanıcısı var. Ülkemizde bu sayının 1.5 milyonu geçtiği biliniyor. Transit ülkeden hedef ülke konumuna geçen ülkemiz için uyuşturucu ile mücadele çok kritik bir sorun haline geldi. Uyuşturucu ile mücadelede en önemli görevi kuşkusuz güvenlik güçlerimiz yapıyor. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da bu önemli gün vesilesiyle, İzmir'de uyuşturucu ile nasıl mücadele ettiklerini bizlerle paylaşacak" dedi. - İZMİR
Kaynak: İHA
Hüseyin Aşkın , İzmir , Güncel

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