Haberler » Güncel » Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı - Haber

Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Erzurum deplasmanına gittikleri sırada kayıp yan yatan otobüs içerisinde yaralanan taraftarlara geçmiş dileklerinde bulundu.

22.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:43Emniyet Müdürü Aslan'dan, Bursaspor'lu taraftarlara geçmiş olsun mesajı
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, deplasmanına gittikleri sırada kayıp yan yatan otobüs içerisinde yaralanan taraftarlara geçmiş dileklerinde bulundu.

Aslan'ın Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yayınlanan mesajında, "22.02.2020 günü saat 14.00 de Erzurum ili Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor- TFF 1. Lig müsabakasında Bursaspor takımımızı desteklemek üzere Erzurum iline yola çıkan Bursaspor'lu taraftarları taşıyan otobüsün Erzurum Aşkale ilçesi Tepebaşı Geçidi yakınlarında kayarak devrildiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada yaralanan taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, Bursaspor takımımıza oynanacak müsabakada başarılar dilerim" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Tacettin Aslan, Bursaspor, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:22:40