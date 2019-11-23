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Emniyet Müdürü Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ildeki gazetecilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

23.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:32Emniyet Müdürü Aydın, gazetecilerle bir araya geldi
İl Emniyet Müdürü Atanur ildeki gazetecilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Hakkari'ye geldiği günden beri sürekli halkla iç içe olan ve onların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Emniyet Müdürü Atanur Aydın, bu defada gazetecilerle bir araya geldi. evinde ildeki ulusal ve yerel basında çalışan gazetecilerle kahvaltında bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari'nin il ve ilçelerinde huzur ve güvenin hakim olduğunu söyledi. Halkın sesi ve kulağı olan gazetecilerin kenti en iyi şekilde tanıttıklarını belirten Müdür Aydın, bu duyarlılıktan dolayı gazetecilere teşekkür etti. Hakkari insanının misafirperverliğine hayran kaldığını ve Hakkari'yi çok sevdiğini belirten Müdür Aydın, Hakkari'de görev yaptığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

İHA Muhabiri Gazeteci Feyzullah Taş ise, Müdür Aydın'la birlikte ilin sorun ve sıkıntıları, huzur ve güven ortamı sağlanması konusunda sohbet ettiklerini belirterek, Müdür Aydın'a davetinden dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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