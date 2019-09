Emniyet Müdürü Bilgiç yarın Manisa'ya veda ediyor

Son kararnameyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevinden müfettişliğe atanan Fevzi Bilgiç ilk emniyet müdürlüğü yaptığı yer olan Manisa'da geçirdiği 3 buçuk seneyi değerlendirdi. Yarın Manisa'dan ayrılacak olan Bilgiç, İzmir Bölge Teftiş Başkanlığında müfettiş olarak görev yapacak.Son kararnameyle müfettiş olarak görevlendirilen Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Polisevinde emniyet müdür yardımcılarıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Manisa'nın ilk emniyet müdürlüğü yaptığı şehir olduğunu kaydeden Bilgiç, 29 yıldır emniyet teşkilatında hizmet verdiğini ve vermeye de devam edeceğini söyledi.Emniyet teşkilatında 29 yıldır hizmet verdiğini kaydeden Bilgiç, "Atamayla yer değiştirme konusu başta olmak üzere gittiğimiz yerlerdeki bize ayrılan süre içerisinde en iyi yapma süreci. 29 yılını çalıştığım teşkilatta birçok kere il ve birim değiştirme suretiyle bugüne kadar çalıştık. Bunun üzerine görevlendirilmiş olduğumuz il emniyet müdürlüğü görevini sonlandırmış olacağız. Değişmeyen tek şey değişim. Devlet memurluğunda yer değişimi olmazsa olmaz. Bizim bir emniyet müdürümüz 'Adımız memur soyadımız tayin' demişti. Atamaya tabi olduğumuz için bu bilinçle görev yaptığımız süreyi iyi analiz etme, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlama adına özveriyle çalışıyoruz. Manisa'da 3,5 yıl geçti. Rakamsal verilere girmek istemiyorum. Genel olarak baktığımızda biz kendimizi bir önceki seneye göre mukayesesini yaparız. Kendimizi iç denetime tabi tutarız. Ona göre artılarımızı, eksilerimizi mukayese etmişizdir. Bu bağlamda her sene bir önceki seneye göre daha iyi olduğumuzu gözlemledik. Sayısal veriler kafa bulandırabilir. Aydınlatılan olaylar konusunda Manisa ortalamanın üzerinde bir şehir." dedi.Örgütlü suçlar kapsamında malum ülkemizde 15 Temmuz gibi bir hadise yaşadık. Bu kalkışmanın neticesinde biz de ilimizde bir takım çalışmalar içerisine girdik. Yapmış olduğumuz çalışmalar 15 Temmuz'dan da önce Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak tamamen delil odaklı, delilden şüpheliye gitme odaklı çalışmalardı. 15 Temmuz'a kadar çeşitli bireysel operasyonlar yapmıştık ama 15 Temmuz sonrası da yapılması gerekenler gecikmeden, kimseden çekinmeden, kimseyi haksızlığa uğratmadan örgütle mücadele ettik ve hala devam ediyoruz. Onun haricinde diğer terör örgütleriyle ilgili, zaman zaman ciddileşen zaman zaman biraz daha orta yollarda hareket eden bir seyir trafiğimiz oldu. Yine biz yapılması gerekenleri, toplumun huzurunu sağlayacak her türlü çalışmayı yaptık."Trafik sorunu bir eğitim arızası"Trafikle ilgili Manisa'da genel bir sıkıntı olduğunu kaydeden Bilgiç, "Trafik cezasıyla insanları caydırmak kaldı maalesef elimizde. Cezaya gidilmeden uyarı, bilgilendirme yaparak trafikteki sorunları çözmeye çalıştık ama olmadı. Bir sene içindeki geri dönüşte bir şeyin değişmediğini gördük. Biz de trafik cezası uygulama zorunda olduğumuzu hissettim. Bu şekilde olmasını gönlümüz istemez acı bir durum ama yaptığımız uyarılar dikkate alınmadı. Bunun bir eğitim arızası olduğunu düşünüyorum. Hepimiz bizler de dahil olmak üzere arabamızı park ederken veya kullanırken var olan kurallara uymamız gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda ciddi mücadele ettik ama ne kadar başarılı olabildik, bunu eğitimle zaman içinde aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah aşarız." diye konuştu.Bölgede çalışmaya devam edecekBilgiç sözlerini şöyle tamamladı: "Manisa benim ilk emniyet müdürlüğüm. Burada başladım. Bundan sonra kısmetimiz takdirimiz ne olur bilemem. Şimdi müfettiş olarak görevlendirildim. İzmir bölge teftiş başkanlığında bu görevi ifa edeceğim. Çocukların eğitiminden dolayı İzmir bölgesinde görev yapmayı sürdüreceğim." - MANİSA