Emniyet Müdürü Çalışkan: 15 Temmuz gecesi canlı yayına bağlanmak için bekleyenlerin kim olduklarını biliyoruz

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, kentteki 19 ülkenin konsolosluğunda görevli 24 polisle bir araya geldi. Çalışkan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve bu örgüt tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin diğer ülkelerce de daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla İstanbul'da bulunan yabancı polis irtibat görevlileriyle toplantı yaptı.

19 ÜLKEDEN 24 TEMSİLCİ

Baltalimanı Polis Evi'nde gerçekleştirilen programa, çok sayıda emniyet personeli ile ABD, Belçika, Fas, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Japonya, Kazakistan, İsveç, Danimarka, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Rusya ve Tunus'un İstanbul konsolosluklarında çalışan 24 temsilci katıldı. Darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anıldığı programda Çalışkan, 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi ve FETÖ yapılanması ile örgütün yurt dışı bağlantılarıyla ilgili sunum yaptı.

'DOST ÜLKELER' FETÖ'YÜ KORUDU!

Yeni Şafak'tan Şahin Şen'in haberine göre; Çalışkan, 15 Temmuz gecesine ilişkin yaptığı sunumda "Ülkemizde oluşan darbe geleneğini ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. 15 Temmuz bu manada çok önemli. FETÖ ülkemizdeki demokratik ortamdan faydalanarak binlerce okul, yurt, dershane gibi yer açtı. Binlerce şirket kurdular. Yöneticilerimizin, hükümetimizin, iktidarın dine karşı toleranslı davranmasını istismar ettiler. Bu iklimde devletin bütün kurumlarına elemanlarını yerleştirdiler. Dünyanın birçok ülkesinde de destek ve özel koruma gördüler. Bunlar bizim dost ülkelerimiz. Şu anda dünyanın 100'e yakın ülkesinde bizim terör örgütü olarak kabul ve ispat ettiğimiz bu örgütün okulları bulunuyor" dedi.

"BÜYÜKADA'DA HAZIRLIK YAPIP CANLI YAYINA BAĞLANMAK İÇİN…"

15 Temmuz gecesi Büyükada'da canlı yayına bağlanmak için bekleyen yabancı devlet vatandaşlarının kim olduklarını bildiklerini dile getiren Çalışkan, "Bu saldırının arkasında kimler var çok net biliyoruz. Delilli bir şekilde bunları ilgili ülkelere iletiyoruz. Bizim ülkemizde yapılan bu iş sıradan bir darbe, bir askeri kalkışma, bir cemaatin, bir örgütün işi değil. Biz darbe gecesi Büyükada'da hazırlık yapıp canlı yayına bağlanmak için bekleyen başka ülke insanlarını biliyoruz."