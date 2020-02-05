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Emniyet Müdürü Çalışkan, pistten çıkan uçakta yaralananları ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta yaralananlar ile olay yerine giderken kaza geçiren özel harekat polislerini hastanede ziyaret etti.

05.02.2020 23:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:26Emniyet Müdürü Çalışkan, pistten çıkan uçakta yaralananları ziyaret
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta yaralananlar ile olay yerine giderken kaza geçiren özel harekat polislerini hastanede ziyaret etti.
Çalışkan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.
Daha sonra İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Çalışkan, uçakta yaralananlar ile olay yerine giderken trafik kazası geçiren polisleri ziyaret etti, yaralılar hakkında bilgi aldı.

Mustafa Çalışkan, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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