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EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

27.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:07EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN YENİ POLİS EMEKLİLERİNE KAHVALTI VERDİ

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu yıl içerisinde emekli olan polislerle kahvaltıda bir araya gelerek onlara yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Eğitim ve Kongre Merkezi(PEKOM)'da, saat 10.00'da düzenlenen programda bu yıl içinde emekli olan polislerle kahvaltı yapan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, onlara hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Programa İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden müdürü ve amirler de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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Mustafa Çalışkan konuşma

Plaket takdim edilmesi

Toplu fotoğraf çekimi

Katılanlar detay ve genel


- İstanbul

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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