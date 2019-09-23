Haberler » 3. Sayfa » Haber

Emniyet Müdürü Cangül'den İHA'ya veda ziyareti

Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulundu.

23.09.2019 16:43Emniyet Müdürü Cangül'den İHA'ya veda ziyareti
Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İHA'yı ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı ile görüşen 3 yılı aşkın süredir kentin huzur ve güvenliği için güzel hizmetler yaptıklarını aktaran Cangül, bundan sonraki süreçte de Elazığ'ın kendinde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

İHA Muhabirleriyle de tek tek vedalaşan Cangül, Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminde, İhlas Haber Ajansı tarafından çekilen ve tüm medyaya servis edilen fotoğrafları inceledi. - ELAZIĞ

Emniyet Genel Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Elazığ, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:54 İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 ton metil alkol ele geçirildi
16:50 Malatya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
16:49 Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
16:46 İş yerinin asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti
16:45 Manavgat'ta makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
16:43 Emniyet Müdürü Cangül'den İHA'ya veda ziyareti
16:36 Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı