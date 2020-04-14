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Emniyet Müdürü Cebeloğlu koronavirüse karşı vatandaşları uyardı

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin işlek yerlerinde sokağa çıkma yasağına uymayanları, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları uyardı.

14.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:29
Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin işlek yerlerinde sokağa çıkma yasağına uymayanları, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşları uyardı.
Cebeloğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Dr. Sami Yağız Caddesi ve Yeni Çarşı'da maske takmayan, sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden bazı vatandaşlara ceza yazıldı, bazıları da ekiplerce evlerine bırakıldı.
Cebeloğlu, görev yapan polislere, uyarıları dikkate almayan vatandaşlara adli ve idari işlem yapmaları talimatı verdi.
Öte yandan, drone ile havan yapılan çekimlerde, "sosyal mesafe" tedbirine uymadığı tespit edilenlere cezai işlem uygulandı. Ayrıca kentin işlek 9 parkında özel güvenlik görevlileri de denetim yaptı.
Cebeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede sosyal izolasyonun sağlanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızdan istirhamımız, mecburiyetleri olmadıkça sokağa çıkmasınlar. Evlerinde kaldıkları sürece daha güvenli olacaklar ve bu süreci daha kolay atlatacağız. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki gençlerimize mücbir bir sebep olmadıkça dışarı çıktıkları takdirde hem idari hem de adli yaptırımları uygulayacağız. Hem vatandaşlarımızın sağlığı hem de ceza yazılmaması için zorunlu olmadıkça evde kalmalarını önemle istirham ediyoruz. Sosyal izolasyonu muhakkak sağlamak zorundayız." Emniyet Müdürü Cebeloğlu koronavirüse karşı vatandaşları uyardı

Kaynak: AA

Etiketler: Niğde, Güncel
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