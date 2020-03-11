Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şampiyon hokeycileri ödüllendirdi
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Mete, Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Trophy Ligi'nde şampiyon olan Gaziantep Polisgücü oyuncularını ödüllendirdi.
11.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:50
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Mete, Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Trophy Ligi'nde şampiyon olan Gaziantep Polisgücü oyuncularını ödüllendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü binasında Gaziantep Polisgücü oyuncularını ve yönetim kurulunu kabul eden Mete, onlarla sohbet etti, şampiyona hakkında bilgi aldı.
Oyunculara cumhuriyet altını hediye eden Mete, başarılarından dolayı oyuncuları tebrik etti.
Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ise takımın bu yıl büyük başarılar aldığını ve bu başarıyı kente armağan ettiklerini söyledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Avrupa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı