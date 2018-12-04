Emniyet Müdürü Çetinkaya'dan Kütüphaneye Kitap Desteği

04 Aralık 2018 Salı 12:24



04 Aralık 2018 Salı 12:24

Şehit Polis Memuru Nedip Cengiz Eker'in isminin verileceği kütüphaneye Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kitap desteğinde bulundu.Menteşe ilçesinde polis ve jandarma iş birliği ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehitlik mertebesine ulaşan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına kütüphane teşhir ediliyor.Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli Ortaokulu'nda teşhir edilecek kütüphaneye destekler devam ediyor.Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da kütüphaneye kitap desteğinde bulundu.Emniyet müdürü Çetinkaya tarafından temin edilen kitaplar kütüphaneye hediye edilirken, ileri ki günlerde de desteklerinin devam edeceği öğrenildi.