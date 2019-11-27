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Emniyet Müdürü Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretleri

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası yönetimi, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

27.11.2019 16:01 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:06Emniyet Müdürü Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretleri
Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası yönetimi, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Oda Başkan Mesut İnce, temsil ettikleri minibüs, servis ve özel halk otobüsü esnaflarının sorun ve sıkıntılarını da istişare edeceklerini söyleyerek, "Çözüm noktasında Sayın Müdürümüz ile konuları istişare edeceğiz. Huzurlu olan kentin daha da huzurlu ve güvenli olması adına bizlerde ellerimizden gelen desteği her zaman vereceğiz" dedi. Emniyet Müdürü Dağdeviren'in göreve başlaması ile gözle görülür bir değişikliğinde göze çarptığını ifade eden İnce, "Halkımız kendini artık daha güvenli hissediyor. Polis teşkilatımızı kutluyorum, bizlerde polisimizin ve müdürümüzün her zaman yanındayız" ifadelerine yer verdi. Emniyet Müdürü Dağdeviren'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Polis teşkilatı ülkenin namusunu, vatanın bölünmez bütünlüğünü, bayrağını, ezanını koruyan bir teşkilat. Bize verilen vazife bu. Bundan daha çok daha önemli bir şey yok. Bu görevin ne kadar hassas ve önemli olduğunun farkındayız. Toplumun her kesimini olduğu gibi sizlerin de şoför esnafımızın da güvenliğini sağlamak bizlerin vazifesi" dedi. Kendisine verilen destekten dolayı da teşekkür eden Dağdeviren, "Siz can taşıyorsunuz, biz can koruyoruz. Sizlere de bizlere de görevlerde Allah kaza bela vermesin" ifadelerine yer verdi. Şehrin ekonomisinin işleyebilmesi adına kentte huzur ve güvenin olması gerektiğini belirten Dağdeviren, "Bu bağlamda da teşkilat olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Ercan Dağdeviren, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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