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Emniyet Müdürü Dilberoğlu onuruna yemek

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Muğla'ya atanan Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu onuruna Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

26.09.2019 09:38Emniyet Müdürü Dilberoğlu onuruna yemek
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Muğla'ya atanan Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu onuruna Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemeğe katıldı.

Programa Vali Akbıyık'ın yanı sıra Muğla'ya atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari'nin yeni Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve emniyet personeli katıldı.

Yemek sonrası Vali Akbıyık, Muğla'ya atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Hakkari'nin yeni İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - HAKKARİ

Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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