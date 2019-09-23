Haberler » Güncel » Haber

Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti

Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, veda ziyaretleri kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

23.09.2019 15:44Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti
Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, veda ziyaretleri kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

Emniyet müdürleri kararnamesiyle Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Suat Ekici, Van YYÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti. Rektör Şevli, Ekici'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, "Van'da görev yaptığı süre içinde Emniyet Müdürümüz Suat Ekici Beyle çalışma imkanımız oldu. Van'da göstermiş olduğu başarıları Aydın'da da göstereceğine inancımız tamdır. Yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Ekici ise, görev yapmaktan mutluluk duyduğu Van'ı unutmayacağını söyledi.

Ziyaret, Rektör Şevi'nin Müdür Ekici'ye kilim hediye etmesi ile sona erdi. - VAN

Hamdullah Şevli, Rektör, Aydın, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:27 İstanbul havalimanı'ndaki taksicilerin turizm eğitimi başladı
17:26 Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (tamam
17:26 Kızılay ile devlet hastanesi arasında "Sevgi Bohçası" protokolü
17:26 Kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü
17:26 AYBÜ Meslek Yüksekokulu eğitim öğretime törenle başladı
17:26 Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
17:26 Nijerya'da banka genel merkezinde korkutan yangın