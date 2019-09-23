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Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti

Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye veda ziyaretinde bulundu.

23.09.2019 16:20Emniyet Müdürü Ekici'den Rektör Şevli'ye veda ziyareti
Van Emniyet Müdürü Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye veda ziyaretinde bulundu.
YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Ekici veda ziyaretleri kapsamında YYÜ Rektörü Şevli'yi makamında ziyaret etti.
Emniyet müdürleri kararnamesiyle Aydın Emniyet Müdürlüğüne atanan Ekici'ye yeni görevinde başarı dileyen Rektör Şevli, "Van'da görev yaptığı süre içinde Emniyet Müdürümüz Suat Ekici ile çalışma imkanımız oldu. Başarılarını Aydın'da da göstereceğine inancımız tamdır." dedi.

Ekici de görev yapmaktan mutluluk duyduğu Van'ı unutmayacağını söyledi.

Rektör, Aydın, Van, Güncel

Kaynak: AA

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