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Emniyet müdürü Gülser'den ÇESOB'a iade-i ziyaret

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'e iade-i ziyarette bulundu.

03.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:22Emniyet müdürü Gülser'den ÇESOB'a iade-i ziyaret
Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür'e iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, emniyet teşkilatı olarak insanların huzurunu, can güvenliğini sağlamak gibi kutsal bir görevlerinin olduğunu belirterek, "İnşallah görev süremiz boyunca Çorumlu vatandaşların, esnaf ve sanatkarlarımızın huzur ve güveni için çok çalışacağız. Çorum'un huzur kenti bir şehir olması için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, "Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser'e bizleri ziyaret ettiği için esnaf ve sanatkarlarım adına teşekkür ediyorum. Çorum'umuzun huzur ve güven ortamının bozulmaması için gecesini gündüzüne katan tüm emniyet teşkilatımıza sizin nezdinizde görevlerinde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ÇORUM

Recep Gür , Huzur, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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