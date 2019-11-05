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Emniyet Müdürü Karabulut'a gazeteci ve yazarlardan ziyaret

Kilis Gazeteciler ve Yazarlar Derneği üyeleri İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

05.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:05Emniyet Müdürü Karabulut'a gazeteci ve yazarlardan ziyaret
Kilis Gazeteciler ve Yazarlar Derneği üyeleri İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçen ay Kilis İl Emniyet Müdürlüğü görevine Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile atanan Karabulut'a Kilis Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mehmet Reyhanlı ile yönetim kurulu üyeleri ve gazeteciler hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mehmet Reyhanlı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'a yeni görevinde başarılar dileyerek, kamuoyu ile vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için basına haber akışının önemli olduğunu, bu konuda destek istediklerini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ise Kilis'e kısa süre içerisinde adapte olduğunu ifade ederek, "Göreve başladığım gönden itibaren hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bir yandan da Kilis'e tanımaya çalışıyorum. İnşallah Kilis'teki gazetecilerin doğru bilgi alması kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yasalar çerçevesinde elimizden geleni yapacağım" dedi. - KİLİS

Emniyet Müdürlüğü, Mahmut Karabulut, Reyhanlı, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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