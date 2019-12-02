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Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan'ın getirilmesinin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı.

02.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:13Emniyet Müdürü Karaca göreve başladı
İl Emniyet Müdürlüğüne Tacettin Aslan'ın getirilmesinin ardından yeni görevlendirmeler yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ali Cengiz Karaca tayin edildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Cengiz Karaca görevine başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü emri ile Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne tayin olan 4. sınıf Emniyet Müdürü Ali Cengiz Karaca, "Halkımızın güvenliğini sağlamak için ekip arkadaşlarımızla birlikte aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere gönül rahatlığı ile istedikleri zaman ulaşabilirler" diye konuştu. - BURSA

Tacettin Aslan, Cengiz Karaca, Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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