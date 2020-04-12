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Emniyet Müdürü Kaya, korona virüs testi pozitif çıkan polislerle görüştü

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, korona virüs tesit pozitif çıkan polis memurları ile görüntülü görüşerek moral verdi.

12.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:12
Emniyet Müdürü Kaya, korona virüs testi pozitif çıkan polislerle görüştü
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, korona virüs tesit pozitif çıkan polis memurları ile görüntülü görüşerek moral verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vatandaşla en fazla temasta bulunan polislere de sıçradı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerde korona virüsü testi pozitif çıkan polis memurları tespit edilmişti. Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya korona virüs testi pozitif çıkan polis memurları ile telefonda görüntülü görüştü. Polis memurları ve ailelerinin sağlık durumlarını anlık takip eden İl Emniyet Müdürü Kaya polis memurlarının hal hatırlarını sordu. Espirilerle onlara moral vermeye çalışan Kaya'nın polislerle neşeli sohbeti keyifli anların yaşanmasına sebep oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Fatih, Polis, Yaşam
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