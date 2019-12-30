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Emniyet Müdürü Korkmaz'ın acı günü

DÜZCE(İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın Babası Emekli Başkomiser Hidayet Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.

30.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:31 Emniyet Müdürü Korkmaz'ın acı günü
DÜZCE(İHA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın Babası Emekli Başkomiser Hidayet Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey Köyünden oturan Emekli Başkomiser Hidayet Korkmaz vefat etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Özer Korkmaz'ın Babası Emekli Başkomiser Hidayet Korkmaz için Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü caminde kılınan cenaze namazının ardından aynı köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, daire başkanları, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Korkmaz ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenazenin ardından Özer Korkmaz taziyeleri kabul etti. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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