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Emniyet Müdürü Ulucan engelli aileleriyle bir araya geldi

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Selda Ulucan engelli bireyleri bulunan personellerin aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

10.12.2019 10:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:22Emniyet Müdürü Ulucan engelli aileleriyle bir araya geldi
Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Selda Ulucan engelli bireyleri bulunan personellerin aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Tüm engelli aileleri ve engelli bireylerle tek tek sohbet ederek sorunlarını dinleyen Emniyet Müdürü Ulucan, "Toplumumuzun ve insanlığın ortak sorunlarından olan engellilerimizin her gün hatırlanacağı bir ortamın sağlanması tüm toplumun olduğu gibi bizlerin de görevleri arasındadır. Sağlıklı bir toplum kendi engellilerine sahip çıkan, onların üretime katılmasını sağlayan, koruyucu olanakları sağlayan bir toplumdur. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Engelli insanlarımızın hayata daha kuvvetli tutunması, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama sevincini kaybetmemeleri için hepimizin üzerine düşen büyük sorumlulukları vardır. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de bu sorumluluk bilinci ile toplumun aktif birer bireyleri olarak gördüğümüz engelli vatandaşlarımızın daima destekçisi olacağız" ifadelerinde bulundu.

Yoğun katılımın yaşandığı organizasyonda Ulucan ile eşi, engelli çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Organizasyona katılan özel çocukların aileleri emeği geçen herkese teşekkür ederek, çok eğlendiklerini, eşsiz bir anı sahibi olduklarını ve özel çocukların aileleri olarak yalnız olmadıklarını hissettiklerini ifade ettiler. - ANTALYA

Mehmet Murat, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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