Emniyet Müdürü Ulucan, Temüd-Der Üyeleriyle Buluştu

Antalya
Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan, Türkiye
Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TEMÜD-DER) üyeleriyle bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürü Ulucan, Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Tesisleri'nde "Kahvaltı ve Sağlıklı Yaşam Bilinçlendirme" etkinliğinde TEMÜD-DER üyeleriyle buluştu.
TEMÜD-DER Başkan Feyzullah ARSLAN, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya Emniyet Müdürlüğü
'nün yürütmüş olduğu çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti. Polis
Teşkilatı'na yıllarca emek veren, yüreğini ortaya koyan ve yeni yetişen nesillere bayrağı devrettiklerini belirten Arslan, "Ülkesine hizmet etmenin haklı gururunu yaşayan emekli mensuplarımızın yanında olan ve her daim destek veren Antalya Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederiz." dedi
Dernek üyelerine, emekli teşkilat üyelerine hitaben hazırlanan mektup ve emniyet birimlerinin yapmış olduğu başarılı çalışmaların yer aldığı Emniyet Haber Bülteni dergisi hediye edildi.
Mehmet Murat,Antalya
11 Aralık 2018 Salı 09:39